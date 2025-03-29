Aysel Önder, Avrupa Şampiyonu ve Rekor Kırdı
Özel sporcu Aysel Önder, Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 56,17'lik derecesiyle rekor kırarak altın madalya kazandı.
- Özel sporcu Aysel Önder, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
İSTANBUL - Özel sporcu Aysel Önder, Avrupa-dünya rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Finlandiya Espoo'da bugün başlayan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Aysel Önder, 400 metrede piste çıktı. Milli sporcu Aysel Önder, 56,17'lik derecesiyle Avrupa - dünya salon rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye'ye altın madalya kazandıran Aysel, kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'nı okuttu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor