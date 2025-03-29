Aysel Önder, Avrupa Şampiyonu Oldu ve Rekor Kırdı
Özel sporcu Aysel Önder, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 56,17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.
Özel sporcu Aysel Önder, Avrupa-dünya rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Finlandiya Espoo'da bugün başlayan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Aysel Önder, 400 metrede piste çıktı. Milli sporcu Aysel Önder, 56,17'lik derecesiyle Avrupa - dünya salon rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye'ye altın madalya kazandıran Aysel, kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'nı okuttu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor