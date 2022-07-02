Ayşegül Mert, Wimbledon Gençler Tenis Turnuvası'na ilk turda veda etti Wimbledon Gençler Tenis Turnuvası'nda Çek Nikola Bartunkova'ya 2-0 yenilen milli sporcu Ayşegül Mert, ilk turda elendi. Wimbledon Gençler Tenis Turnuvası'nda Çek Nikola Bartunkova'ya 2-0 yenilen milli sporcu Ayşegül Mert, ilk turda elendi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek kızlar ilk tur maçında Ayşegül Mert, 3 numaralı seribaşı Bartunkova ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibine 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Wimbledon Londra Tenis Spor Haberler

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