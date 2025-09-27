Ayşegül Karagöz, Dart Dünya Şampiyonu Oldu

Güney Kore'de düzenlenen Dart Dünya Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayla yarışan Denizlili sporcu Ayşegül Karagöz, final maçında Finlandiyalı rakibini 5-2 mağlup ederek Genç Kızlar Dünya Şampiyonu oldu.

Dünya Dart Kupası 23-27 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kore'nin Goyang kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakiplerin mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi temsil eden millilerimiz başarılı sonuçlara imza attı. Denizli'nin Türk sporuna kazandırdığı milli sporculardan Ayşegül Karagöz, Genç Kızlar kategorisinde rakiplerini bir bir yenerek namağlup finale yükseldi. Grup maçlarının ardından son 16 turunda Çinli sporcuyu, çeyrek finalde Yeni Zelandalı sporcuyu, yarı finalde ise Moğol sporcuyu yenen Karagöz, finalde Finlandiyalı sporcu Lida Lanko'nun rakibi oldu.

Final müsabakasında rakibine 5-2 üstünlük kurarak sahadan ayrılan Ayşegül Karagöz, genç kızlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Denizli Necla - Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül Karagöz, Avrupa Şampiyonluğunun ardından kariyerine Dünya Kupası şampiyonluğu da yazdırarak tarihi bir başarıya imza attı. Denizlili milli sporcu Ayşegül Karagöz'e arkadaşları ve sevenleri tarafından sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Genç sporcuyu elde ettiği başarı dolayısıyla kutlayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Ayşegül Karagöz'ün ay yıldızlı formayla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini, çok çalışmanın yanında zafere inanmanın başarıyı beraberinde getirdiğini söyleyerek gurur duyduklarını ifade etti. - DENİZLİ