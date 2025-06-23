Ayşe Büyükkaçar, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu Oldu

Ayşe Büyükkaçar, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu Oldu
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Antalya'nın Serik ilçesindeki Yanköy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ayşe Büyükkaçar, Gümüşhane'de düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Yıldız Kızlar 45 kg sağ kol kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Öğrencinin başarıları, öğretmenleri ve ailesi tarafından büyük mutlulukla karşılandı.

Antalyalı taşımalı köy okulu 7. Sınıf öğrencisi Ayşe Büyükkaçar, Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda "Yıldız Kızlar 45 kg. Sağ Kol" kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

18-19 Haziran tarihleri arasında Gümüşhane ilinde düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Serik Yanköy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ayşe Büyükkaçar, Yıldız Kızlar 45 kg sağ kol kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Yanköy Ortaokulu Müdürü Hakkı Tırak, Büyükkaçar'ın Türkiye şampiyonluğundan dolayı büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını dile getirdi. Genç sporcunun başka bir köyden taşımalı olarak eğitim gördüğünü anlatan Tırak, "Türkiye şampiyonu Yanköy mahallesinde bulunan Yanköy Ortaokulunda Taşımalı Egitimine devam eden Ayşe'yi imkansızlıklar ve kırsalda bulunmanın getirdiği zorluklar durduramadı. Öncelikle 13 Mart'ta Yıldız Kızlar 45 kiloda sağ ve sol kolda Antalya birincisi olarak hayallerini 7 Mayıs tarihinde yapılan Konya Bölge Müsabakasına taşımış ve burada da grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştı. Beden Eğitimi Öğretmeni Filiz Doğan'ın özverili çalışmaları ve antrenörü Ramazan Gökay Kuzu'nun profesyonel yönlendirmeleri takdir topladı. Turnuva boyunca öğrencisine moral ve destek sunan sınıf öğretmeni Bediha Bastırmacı da sürece anlamlı katkı sundu. Turnuvaya çok iyi hazırlandılar. 18-19 Haziran tarihleri arasında Gümüşhane ilinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında ise şampiyon olarak Antalya'mızı en iyi şekilde temsil etti. Bizleri tüm öğretmenlerimizi ve okuldaki arkadaşlarını sevince boğdu. Mutluyuz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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