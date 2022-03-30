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Ayşe Begüm Onbaşı: Türkiye adına ilk defa dünya oyunlarında yer alacağız

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Akın - Spor
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Ayşe Begüm Onbaşı: Türkiye adına ilk defa dünya oyunlarında yer alacağız

Aerobik Cimnastik dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, "Önümüzdeki sene hem dünya şampiyonası hem de dünya oyunları var. Türkiye adına ilk defa dünya oyunlarına katılan sporcular olarak Amerika'ya gidiyoruz" dedi.

Aerobik Cimnastik dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, "Önümüzdeki sene hem dünya şampiyonası hem de dünya oyunları var. Türkiye adına ilk defa dünya oyunlarına katılan sporcular olarak Amerika'ya gidiyoruz" dedi.

68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Törenine katılan Aerobik Cimnastik dünya şampiyonu milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı ve güzel bir organizasyonda yer aldığını ifade eden Redbull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, "Daha öncesinde de yer aldığım için atmosferi biliyorum. Ama her geldiğimde o heyecanı tekrar tekrar hissediyorum. Hem heyecanlıyım hem de büyük bir mutluluk var. 2 ayrı adaylığım var ödül töreninde. Diğer takım arkadaşlarımla bir araya gelerek yarışmaların verdiği bu stresli ortamı atıp eğlenceli bir gece geçirmeye geldik" diye konuştu.Çekya'da 8-10 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Aerobik Open Kupası'nda yer alacağını ifade eden Ayşe Begüm Onbaşı, "Düzenlenecek olan turnuva hem yeni serilere hem de yeni kurallara, kendimizi denememiz için büyük fırsat olacak. Önümüzdeki sene hem dünya şampiyonası hem de dünya oyunları var. Türkiye adına ilk defa dünya oyunlarına katılan sporcular olarak Amerika'ya gidiyoruz. Bunun da heyecanı var" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

Amerika Birleşik Devletleri, Ayşe Begüm, Cimnastik, Türkiye, Spor, Haberler

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