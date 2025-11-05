Aynisa Sema Kocal, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlıklara Başladı

Babasının antrenörlüğünde küçük yaşlardan beri karateyle ilgilenen milli sporcu Aynisa Sema Kocal, 2026'da Japonya'da düzenlenecek Kyokushin-Kan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası İsmail Kocal antrenörlüğünde şampiyonalara hazırlanan 18 yaşındaki Aynisa Sema, 7 yaşında başladığı karatede geçen yıl milli takıma seçildi.

Katıldığı organizasyonlarda çok sayıda il ve iller arası birincilik, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü ile dünya üçüncülüğü elde eden Kocal, son olarak Tunus'ta düzenlenen Afrika Kyokushin-Kan Karate Şampiyonası'nda "kumite" ve "kata" dallarında Afrika 3'üncülüğü kazandı.

Hem üniversite öğrenimine hem spor kariyerine devam eden Kocal, 2026'da Japonya'da düzenlenecek Kyokushin-Kan Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Milli sporcu Aynisa Sema Kocal, AA muhabirine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümü okuduğunu ifade etti.

Tunus'ta katıldığı şampiyonada farklı insanlarla tanışma fırsatı bulduğunu ve karatede yeni tecrübeler edindiğini anlatan Kocal, "Babamla çalışmak aslında fırsat, iyi bir şey. Belki yalnız olsaydım, babam olmasaydı yapmazdım ama şu an mutluyum. Hedefim daha iyi derecelerle ülkemi onurlandırmak. Dünya şampiyonasında daha iyi göstermek istiyorum kendimi. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Kazandığım bu dereceyi Doğu Türkistan'a armağan etmek istiyorum." diye konuştu.

"Beşikleri salonun kenarındaydı"

İsmail Kocal, 42 yıldır karateyle ilgilendiğini söyledi.

Karatenin Aynisa'nın bebekliğinden beri hayatında olduğunu dile getiren Kocal, çocuklarını karateyle iç içe büyüttüğünü dile getirdi.

"Bizde spor doğuştan başlıyor. Bezden çıkarlar, direkt karate elbisesine girerler ve antrenmanlara başlarlar. 'Şu yaşta, bu yaşta' demek mümkün değil, çünkü beşikleri bile salonun bir kenarındaydı. Yani salonun içinde büyüdüler, çocuklukları salonda geçti. Hayatlarının bir parçası oldu." dedi.

Aynisa'nın başarılarının artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Kocal, "Hedefimiz çıtayı her zaman bir yükseğe çıkartmak. Öncelikli hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler elde etmek, dünya şampiyonlukları yaşamak. Ana hedefimiz bu." diye konuştu.