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Aylton Boa Morte, Kayserispor'a Veda Etti

Aylton Boa Morte, Kayserispor'a Veda Etti
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Kayserispor ile yollarını ayıran Aylton Boa Morte, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kulüple olan ilişkisini imkansız ve dayanılmaz hale geldiği için sonlandırdığını duyurdu. Boa Morte, Kayserispor'a, oyuncu arkadaşlarına ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Kayserispor ile yollarını ayıran Aylton Boa Morte, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "Kontrol edemediğim nedenlerden dolayı ve bu ilişkinin yürümesi için çabalarıma rağmen kulüpte devam etmem imkansız ve dayanılmaz hale geldi" diyerek veda mesajı yayınladı.

Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Aylton Boa Morte, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından veda mesajı yayınladı. Kayserispor'daki sürecini özetleyen Boa Morte, "Geçtiğimiz dönemde aldığım destek ve teveccühten dolayı Kayserispor'a, oyuncu arkadaşlarıma, tüm antrenörlere ve Kayseri ailesinin tüm emekçilerine en içten şükranlarımı ve takdirlerimi sunarım. Bir buçuk sezondur göğsümdeki giydiğim bu formayı temsil etmek bir onurdu. Bu süre zarfında, tüm çabam ve özverimle, sizlere neşe getirmek, arzu ve umutlarınızı gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sevginiz, desteğiniz ve cesaretlendirmeniz için çok minnettarım. Bütün bu güzel hatıraları sizlerle birlikte kalbimde saklayacağım. Kontrol edemediğim nedenlerden dolayı ve bu ilişkinin yürümesi için çabalarıma rağmen kulüpte devam etmem imkansız ve dayanılmaz hale geldi. Büyük Kayserispor'a teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" cümleleri kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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