Ayhancan Güven ve Schumaher CLRT Takımı Spa 24 Saat Yarışı'na Kaza ile Veda Etti

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GT Dünya Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın 5. ayağında yer alan Schumaher CLRT takımının 22 numaralı otomobili, yarışın 2. saatinde meydana gelen kaza nedeniyle yarış dışı kaldı. Ayhancan Güven, Klaus Bachler ve Laurin Heinrich'den oluşan takım, Belçika'nın Spa-Francorchamps Pisti'nde talihsiz bir olayla karşılaştı.

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumaher CLRT takımı, GT Dünya Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın 5. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'na, kaza sonucu veda etti.

Belçika'nın Stavelot kasabasındaki Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen mücadele, Ayhancan'ın yanı sıra Avusturyalı Klaus Bachler ve Laurin Heinrich'in kullandığı Schumaher CLRT takımının 22 numaralı otomobili için kısa sürdü.

Aracın direksiyonundaki Heinrich, yakın takipte olduğu için viraj dışında yavaşlayan başka bir aracı fark etmedi ve arkadan çarptı. Schumaher CLRT böylece henüz 2'nci saat içinde yarış dışı kaldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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