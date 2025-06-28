Ayhancan Güven ve Schumaher CLRT Takımı Spa 24 Saat Yarışı'na Kaza ile Veda Etti

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumaher CLRT takımı, GT Dünya Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın 5. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'na, kaza sonucu veda etti.

Belçika'nın Stavelot kasabasındaki Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen mücadele, Ayhancan'ın yanı sıra Avusturyalı Klaus Bachler ve Laurin Heinrich'in kullandığı Schumaher CLRT takımının 22 numaralı otomobili için kısa sürdü.

Aracın direksiyonundaki Heinrich, yakın takipte olduğu için viraj dışında yavaşlayan başka bir aracı fark etmedi ve arkadan çarptı. Schumaher CLRT böylece henüz 2'nci saat içinde yarış dışı kaldı.