Ayhancan Güven ve Manthey EMA Takımı Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda 2. Oldu

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Manthey EMA takımı, Kıtalararası GT Challenge serisinin 2. ayağı Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda 2. oldu.

Ayhancan'ın yanı sıra Kevin Estre, Thomas Preining ve Laurens Vanthoor'un pilot koltuğunda oturduğu Manthey EMA takımı, Almanya'nın Nürburg kasabındaki mücadelede piste çıktı.

Manthey EMA'nın 911 numaralı otomobili, yağmur ve sis nedeniyle yalnızca 7,5 saatlik kısmı koşulabilen Nürburgring Pisti'ndeki zorlu yarışı, Scherer Phoenix takımının 16 numaralı aracının arkasında 2. sırada bitirdi.

Sezonun ilk ayağı Bathurst 12 Saat Yarışı'nda birincilik elde eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, böylece bir kez daha podyuma çıktı.