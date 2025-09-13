Ayhancan Güven, DTM Yarışında 17. Oldu
Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın Avusturya'da düzenlenen yedinci ayak yarışında 17. sırayı elde etti. Manthey EMA takımı pilotu, 20 kilo ağırlık eklenmiş aracıyla yarışa çıktı ve puan alamadı.
Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) Avusturya'da düzenlenen yedinci ayak yarışında 17. oldu.
Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde yapılan yarışa, Sachsenring'deki 6. ayağın son yarışını kazandığı için 20 kilo ağırlık eklenen aracıyla çıktı.
Ayhancan Güven, yarışta puan alamayarak mücadeleyi 17. sırada tamamladı.
Organizasyonda yarın TSİ 10.15'te sıralama turları, TSİ 14.30'da ikinci yarış yapılacak.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor