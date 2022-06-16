Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM'e adım atıyor

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Avrupa'nın en büyük binek otomobiller yarış serisi olarak değerlendirilen Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) yarışacak.

Red Bull açıklamasına göre, Ayhancan Güven, 1-3 Temmuz tarihinde Almanya'da bulunan Norisring pistindeki gerçekleştirilecek DTM 2022 takviminin 4. durak noktasında sahne alacak.

DTM'de yarışacak ilk Türk pilot unvanını da alacak olan Ayhancan Güven, Nick Cassidy'nin Formula E takvimi nedeniyle yarışa katılamayacağı haberinin ardından sezonun ilk yarışında Sebastian Loeb'un kullandığı Red Bull Alpha Tauri Af Corse'nin direksiyonuna geçecek.

Red Bull sporcusu Güven, Lucas Auer, Nico Müller, David Schumacher, Sheldon Van Der Linge, Marco Engel gibi başarılı pilotlarla mücadele edecek. Ayhancan Güven, DTM'deki heyecanın yanı sıra dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters serisinde ve sanal yarış serilerinde mücadele etmeye devam ediyor.

Güven, bu sezon ayrıca 24 Saat Nurbirgring Yarışı'nda da yer almıştı.