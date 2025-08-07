Ayhancan Güven DTM'de Nürburgring Pisti'nde Yarışacak

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın 5. ayağında, Nürburgring pistinde, iki antrenman seansıyla başlayacak olan organizasyonda yer alacak.

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 5. ayağında piste çıkacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM takviminin en zorlu duraklarından biri olan Nürburgring'de piste çıkacak.

Yarın TSİ 09.40 ve TSİ 14.35'teki iki antrenman seansıyla başlayacak organizasyonda, 9 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.35'te sıralama turları koşulacak, ardından haftanın ilk yarışı TSİ 14.30'da başlayacak.

10 Ağustos Pazar günü ise aynı saatlerde yapılacak sıralama ve yarış seanslarıyla hafta sonu tamamlanacak.

Sezona Oschersleben pistinde kazandığı tarihi zaferle başlayan Ayhancan Güven, DTM'de yarış kazanan ilk Türk pilot olmayı başarmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
