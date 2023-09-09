Ayhancan Güven, DTM'de ilk kez podyuma çıktı
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) kariyerinde ilk kez podyuma çıktı. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonun altıncı etabı Almanya'da Sachsenring'de koştu. Damalı bayrağı üçüncü sırada görerek kariyerinde ilk defa podyuma çıkma sevinci yaşayan Ayhancan, sezonun altıncı etabının ikinci yarışına yarın aynı yerde çıkacak.
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) kariyerinde ilk kez podyuma çıktı.
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonun altıncı etabı Almanya'da Sachsenring'de koştu.
Damalı bayrağı üçüncü sırada görerek kariyerinde ilk defa podyuma çıkma sevinci yaşayan Ayhancan, sezonun altıncı etabının ikinci yarışına yarın aynı yerde çıkacak.