Ayhancan Güven, DTM'de İkinci Yarışı da Kazandı

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın 6. ayağındaki ikinci yarışta birinci olarak DTM'deki 4. galibiyetini elde etti. Sachsenring Pisti'nde 3. sıradan start alan Güven, finişi ilk sırada geçti ve puanını 145'e çıkararak 3. sırada yer aldı.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 6. ayağındaki ikinci yarışta da birinci oldu.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Sachsenring Pisti'nde 3. sıradan başladığı yarışta finişi ilk sırada geçti ve DTM'deki 4. galibiyetini elde etti.

Hafta sonunu 2'de 2 ile kapatan Red Bull sporcusu Ayhancan, puanını 145'e çıkartarak pilotlar klasmanı lideri Lucas Auer'in 5 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

DTM'nin 7. ayağı 12-14 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.

