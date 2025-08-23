Ayhancan Güven, DTM'de 3. Galibiyetini Elde Etti
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda Sachsenring Pisti'nde birinci olarak DTM'deki 3. zaferini kazanırken, pilotlar klasmanında 6. sıraya yükseldi.
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 6. ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.
Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Sachsenring Pisti'nde 9. sıradan başladığı yarışta son turda liderliği ele geçirerek DTM'deki 3. galibiyetini elde etti.
Red Bull sporcusu Ayhancan, puanını 119'a çıkartarak pilotlar klasmanında 6. sıraya yükseldi.
Yarın TSİ 10.20'de sıralama turları ve 14.30'da ikinci yarış ile 5. ayak yarışları tamamlanacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor