Ayhancan Güven, Berlin'deki Formula E Testine Katılacak

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Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası ve GT yarışlarında kariyerini sürdüren Türk pilot Ayhancan Güven, Berlin'de düzenlenecek Formula E testine katılacak. 14 Temmuz'da 22 çaylak sürücü ile birlikte piste çıkacak olan Ayhancan, bu deneyimi için heyecanlı olduğunu belirtti.

Kariyerine Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası (DTM) ve GT yarışlarında devam eden sürücü Ayhancan Güven, Berlin'deki Formula E testine katılacak.

Ayhancan'ı kadrosunda barındıran Manthey EMA takımının destekçisi Porsche Motor Sporları'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Türk pilot, 14 Temmuz'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Formula E testinde piste çıkan 22 çaylak sürücü arasında yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Ayhancan, "Benim için eşsiz bir fırsat. GT yarış geçmişine sahip bir sürücü olarak tek koltuklu bir araç kullanmak, gerçekten sabırsızlıkla beklediğim bir deneyim. Berlin'deki test öncesi Spa'daki 24 saat yarışı ve DTM'nin Norisring ayağına katılacağım için yorucu bir süreç olacak. Hepsi peş peşe gelse de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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