Red Bull sporcusu Ayhancan Güven ADAC GT Masters serisinde ilk galibiyetini aldı

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters serisinin beşinci yarış haftasının ilk gününde birinci oldu.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters serisinin beşinci yarış haftasının ilk gününde birinci oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Ayhancan Güven, dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters'ta sezonun beşinci ayağında önemli bir başarıya imza attı.

Bu sene başında dünyanın en iyi pilotlarının yer aldığı "FIA altın pilot" kategorisine yükselen Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin beşinci ayağında galibiyet aldı.

Güven'in takım arkadaşı Christian Engelhart yarışa ilk çizgiden başladı.

Takım arkadaşı Christian Engelhart ile yağmur altında geçen yarış boyunca olağanüstü sürüş ortaya koyan Güven'in takımı damalı bayrağın altından birinci sırada geçti.

ADAC GT Masters'da bir sonraki yarış ise yarın TSİ 14.00'te koşulacak.