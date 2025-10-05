Ayhancan Güven, 2025 DTM Şampiyonası'nda İki Viraj Kalaya Şampiyonluğa Ulaştı

2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonu zirvede tamamlayan milli sporcu Ayhancan Güven, en büyük hayaline ulaştığını söyledi.

Almanya'nın Hockenheim Pisti'nde yapılan yarışta şampiyonluğunu ilan eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, mücadelenin ardından mutluluğunu paylaştı.

Bu kulvarda şampiyonluğa ulaşan ilk Türk pilot olan deneyimli sporcu, motor sporlarındaki en büyük hayalini başardığının altını çizdi.

Tarihi bir yarışı geride bıraktıklarını söyleyen Ayhancan Güven, "2025 DTM şampiyonu olduk. Son turda 2 viraj kala şampiyonluğu kazandık. Bu hafta buraya gelirken 9 pilotun şampiyonluk şansı vardı. Ben şampiyon oldum. Mental ve sportif açıdan çok zor bir sezondu ama bunun üstesinden gelmeyi başarmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Elde ettiği şampiyonluğun Türkiye'de motor sporları kültürünün yayılması adına çok önemli olduğunu vurgulayan Ayhancan Güven, şunları kaydetti:

"Ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Tabii ki bu sporda uzun yıllar yer almak ve daha çok başarılar kazanmak istiyorum ama ulaşabileceğim en üst noktaya ulaştım. Artık başarıları tekrarlayıp her zaman zirvede kalmam gerekecek. Gençlere de iyi bir referans olduğumu düşünüyorum. Umarım bu galibiyet, ülkemizde motor sporlarının gelişmesi için önemli olur."