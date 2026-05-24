Haberler

Aydıntepe'de voleybol turnuvası tamamlandı

Aydıntepe'de voleybol turnuvası tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydıntepe Kaymakamlığı koordinesinde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası final maçlarıyla tamamlandı. Gençlikspor şampiyon olurken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ikinci, Cezaevi Müdürlüğü üçüncü oldu.

Aydıntepe Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası, oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Turnuvada, Gençlik spor şampiyon oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ikinci, Cezaevi Müdürlüğü ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Aydıntepe Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva, Aydıntepe spor salonunda tamamlandı.

Kamu kurumları, esnaf ile mahalle ve köylerden takımların katılımına açık olarak gerçekleştirilen turnuvada, takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti. Turnuvanın final programında üçüncülük karşılaşması Cezaevi Takımı ile İlçe Jandarma Komutanlığı arasında, şampiyonluk maçı ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Gençlikspor arasında oynandı.

Final müsabakalarının ardından Gençlikspor turnuvayı birinci sırada tamamladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ikinci, Cezaevi Müdürlüğü ise üçüncü sırada yer aldı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon Gençlikspor ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram tarafından verildi.

Turnuvaya katılan tüm takımları kutlayan Kaymakam Bayram, sporun birlik ve beraberliği güçlendiren yönüne dikkat çekerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi