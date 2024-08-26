Aydınlı Yüzücü Aslı Keçelioğlu İstanbul Boğazı Yüzme Yarışı'nda İlk 10'a Girdi

İstanbul'da gerçekleşen 36. Kıtalararası Boğaz Yüzme Yarışı'nda ter döken Aydınlı yüzücü Aslı Keçelioğlu, ilk 10'a girerek bir başarıya daha imza attı.

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen ve bu yıl tarihin en yüksek katılımcı sayısıyla gerçekleşen Kıtalararası Yüzme Yarışı, 77 ülkeden 2 bin 800'ü aşkın yüzücüyü bir araya getirdi. İstanbul'un eşsiz manzarası ve boğazın zorlu akıntıları arasında gerçekleştirilen bu prestijli yarışta, katılımcılar Asya'dan Avrupa'ya kulaç atarak iki kıtayı birleştirdi. Yarışta Aydın'ı temsil eden Kuşadalı yüzü Aslı Keçelioğlu ise ilk 10'a girerek Aydın'ın gururu oldu. Bu yılki yarışta, İstanbul Boğazı'nın değişken akıntıları ve yoğun rekabet ortamı birçok yüzücüyü zorlarken, Keçelioğlu, hem deneyimi hem de azmiyle ilk 10'da yer almayı başardı.

Aslı Keçelioğlu, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı'nın her zamanki sürpriz dolu zorlu akıntılarında, kendi klasmanımda yine ilk 10'a girmeyi başardım. Bu başarıyı bir kez daha elde etmek benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Kuşadası'nı en iyi şekilde temsil etmek için her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı. - AYDIN