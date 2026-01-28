Haberler

Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndüler, milli takıma seçildiler

İstanbul'da düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular başarı göstererek milli takıma davet edildi. Şampiyonada birçok branşta Türkiye şampiyonu oldular.

İstanbul'da düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcular, şampiyonadan madalyalarla dönerken, başarılı gençler milli takıma davet edildi.

U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplamda 434 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcular ise şampiyonaya damga vurdu. Şampiyonada Sude Naz Bayar U-20 kategorisinde 60 metre ve 200 metre branşlarında Türkiye Şampiyonu olurken, Koray Uygun U-20 60 metre engelli branşında Türkiye Şampiyonu oldu. Öykü Ceylin Tekdal U-20 60 metre engelli branşında Türkiye Şampiyonu, Tuana Akgün U-20 pentatlon branşında Türkiye Şampiyonu, Ayşenur Çelik ise Büyükler kategorisinde pentatlon branşında Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Türkiye şampiyonasında elde ettikleri derecelerle milli takım kadrosuna davet edilen sporcular, 7-8 Şubat tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonadan derecelerle dönen sporcular, antrenörleriyle birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. İl Müdürü Yığmatepe ise sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek uluslararası şampiyonada başarılar diledi. - AYDIN

