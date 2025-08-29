Aydınlı Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Aydınlı Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
Aydınlı sporcular, İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde ederek, U23 Dekatlonda İsmail Efe Durmuş Türkiye Şampiyonu, çekiç atmada Habib İslam Kurt Türkiye ikincisi oldu. Sporcular, başarılarıyla gururlandıran Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti.

Aydınlı sporcular İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde ederken, başarılı sporcular Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti.

Türkiye Şampiyonası'nda U23 Dekatlonda yarışan İsmail Efe Durmuş Türkiye Şampiyonu olurken, çekiç atma branşında mücadele eden Habib İslam Kurt ise Türkiye ikincisi oldu. Derece elde eden sporcular, şampiyona sonrası Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe başarılarıyla gururlandıran sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

