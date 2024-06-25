Aydınlı Sporcular Masa Tenisi Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

İzmir'de 11-14 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen 100. Yıl Minikler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Aydın ilimizi temsil eden sporcular büyük başarılar elde etti.

Takım müsabakalarında Aydın'ı temsil eden sporcular, müsabakalar boyunca sergilemiş oldukları performansla ikincilik sırasını elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Takım olarak sergiledikleri uyum ve azim önemli dereceyi getirirken, ferdi müsabakalarda ise Aydın'ı temsil eden sporcu Furkan Konyalı dördüncü olmayı başardı. Konyalı, turnuva boyunca gösterdiği performansla izleyicilerden takdir topladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şampiyonada ilimizi temsil eden sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Gelecek turnuvalarda da sporcularımızın aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğine inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN