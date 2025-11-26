Aydınlı Sporcular Hemsball Türkiye Şampiyonasında 10 Kupa ve 30 Madalya Kazandı

Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası tamamlanırken, Aydınlı sporcular 10 kupa ve 30 madalya ile şampiyonaya damga vurdu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Nazilli Rıdvan Dilmen Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 33 takım ve 120 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir, Denizli, Muğla, Ankara, Batman ve Aydın'dan sporcuların yer aldığı organizasyon büyük bir heyecana sahne oldu. Ferdi ve takım olmak üzere 12 kategoride gerçekleşen şampiyonada, Aydınlı sporcular önemli dereceler elde etti. Ferdi yarışmalarda Genç Kızlar A kategorisinde Fatma Gül Akbulut birinci, Emine Ebrar Altınbaş ikinci olurken, Genç Kızlar B kategorisinde Tusem Bacı birinciliği, Aleyna Gültekin ise ikinciliği kazandı. Genç Erkekler A'da Mesut Balcı, Genç Erkekler B'de ise Kemal Doruk Baykara birinciliğe ulaşan sporcular oldu. Büyük Erkekler kategorisinde ise Yiğit Güvenç üçüncülük elde etti.

Takım kategorilerinde de Aydın ekibi önemli başarılara imza attı. Genç Kızlar A kategorisinde Fatma Gül Akbulut ve Emine Ebrar Altınbaş ikilisi birincilik, Genç Kızlar B'de ise Ecrin Yılmaz, Aleyna Gültekin ve Tusem Balcı üçlüsü birincilik, Elif Kaya ve Meryem Öztürk ikilisi ise ikincilik elde etti. Büyük Kızlar kategorisinde Elif Tuğçe Onay, Neslihan Karademir ve Dursun Emine Özel ikinci, Duygu Topak ve Gülçin Ajun üçüncü oldu.

Genç Erkekler A kategorisinde Mesut Balcı ile Eymen Yeni birincilik, Genç Erkekler B'de ise Kemal Doruk Baykara - Harun Hekimoğlu ikilisi birincilik, Efe Arığ, Erdem Efe Çelik ve Demir Kıvanç Keskin üçlüsü ikincilik kazandı. Büyük Erkekler kategorisinde Efe Güvenç - Mehmetcan Özdem ikilisi şampiyonluğa, Lütfi Hıdış - Yiğit Güvenç ikilisi ise ikinciliğe ulaştı.

Organizasyonun ardından dereceye giren sporcular ve antrenörlerden oluşan heyet, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret ederek elde ettikleri başarıları paylaştı. İl Müdürü Yığmatepe, sporcuları tebrik ederek kazandıkları derecelerin Aydın sporunun gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti. - AYDIN