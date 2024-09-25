Üye Girişi
Haberler

Aydınlı Sporcular Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Zirveye Çıktı

Aydınlı Sporcular Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Zirveye Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı sporcular, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun düzenlediği Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek 7 farklı kategoride kupa kazandı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde ilk kez gerçekleştirilen Hemsball Türkiye Şampiyonası'na Aydınlı sporcular damga vurdu. 168 sporcunun katıldığı şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Aydın takımı, şampiyonadan birinciliklerle döndü.

Türkler tarafından 13 yıl önce bulunan ve milli spor olarak tescillenen Hemsball sporuna rağbet her geçen gün artıyor. Her yaştan insanın oynayabileceği spor branşının, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen ilk şampiyonası ise Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Farklı illerden 17 takım ve 168 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Aydınlı sporcular farklı yaş kategorilerinde pek çok madalyanın sahibi oldu. Aydın'ın genç sporcuları şampiyonaya damga vururken, 3 gün süren ve 8 farklı kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda Aydınlı sporcular 7 farklı kategoride kupa kazanmayı başardı.

Büyük Kızlar, Yıldız Kızlar, Küçük Kızlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde Aydın takımı Türkiye Şampiyonu olurken, ferdi müsabakaların Büyük Kızlar kategorisinde ise Elif Tuğçe Onay birinci oldu. Yıldız Erkekler, Genç Erkekler ve Genç Kızlar kategorilerinde de Aydın takımı, ikinci olmayı başardı. Ferdi müsabakaların Genç Erkekler kategorisinde Mesut Balcı ikinci, Yıldız Erkekler kategorisinde Doruk Baykara ikinci, Büyük Erkekler kategorisinde Yiğit Güvenç ve Büyük Erkekler kategorisinde Efe Güvenç üçüncü oldu.

Dikkat, konsantrasyon, odaklanma ve el göz koordinasyonunu sağlaması sebebiyle özellikle engelli bireylerde de olumlu bir etki oluşturduğu bilinen Hemsball sporuna her geçen ilgi artarken, şampiyona sonrasında Aydın'a dönen genç sporcular Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Şampiyonada Aydın'ı başarıyla temsil eden sporcular için tebrik mesajı yayınlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Denizli'de gerçekleştirilen Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden ve dereceye giren sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Engelliler Türkiye Yaşam Spor

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

Paşinyan'dan mutlusu yok! Kucağındakini bir an olsun bırakmadı

 Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

Kaçakçılıkla anılan vekil bar kapatmış
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! İstanbul su kesintisi sorgulama! 25 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli? ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… Dora Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi! Ahmet Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ahmet Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Ahmet Altınbaşak biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });