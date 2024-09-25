Aydınlı Sporcular Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Zirveye Çıktı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde ilk kez gerçekleştirilen Hemsball Türkiye Şampiyonası'na Aydınlı sporcular damga vurdu. 168 sporcunun katıldığı şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Aydın takımı, şampiyonadan birinciliklerle döndü.

Türkler tarafından 13 yıl önce bulunan ve milli spor olarak tescillenen Hemsball sporuna rağbet her geçen gün artıyor. Her yaştan insanın oynayabileceği spor branşının, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen ilk şampiyonası ise Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Farklı illerden 17 takım ve 168 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Aydınlı sporcular farklı yaş kategorilerinde pek çok madalyanın sahibi oldu. Aydın'ın genç sporcuları şampiyonaya damga vururken, 3 gün süren ve 8 farklı kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda Aydınlı sporcular 7 farklı kategoride kupa kazanmayı başardı.

Büyük Kızlar, Yıldız Kızlar, Küçük Kızlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde Aydın takımı Türkiye Şampiyonu olurken, ferdi müsabakaların Büyük Kızlar kategorisinde ise Elif Tuğçe Onay birinci oldu. Yıldız Erkekler, Genç Erkekler ve Genç Kızlar kategorilerinde de Aydın takımı, ikinci olmayı başardı. Ferdi müsabakaların Genç Erkekler kategorisinde Mesut Balcı ikinci, Yıldız Erkekler kategorisinde Doruk Baykara ikinci, Büyük Erkekler kategorisinde Yiğit Güvenç ve Büyük Erkekler kategorisinde Efe Güvenç üçüncü oldu.

Dikkat, konsantrasyon, odaklanma ve el göz koordinasyonunu sağlaması sebebiyle özellikle engelli bireylerde de olumlu bir etki oluşturduğu bilinen Hemsball sporuna her geçen ilgi artarken, şampiyona sonrasında Aydın'a dönen genç sporcular Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Şampiyonada Aydın'ı başarıyla temsil eden sporcular için tebrik mesajı yayınlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Denizli'de gerçekleştirilen Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden ve dereceye giren sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN