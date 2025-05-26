Aydınlı Sporcular Gençler Şampiyonası'nda Fırtına Gibi Esti

Sivas'ta düzenlenen Genç A/B Okullararası Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular gösterdikleri performansla göz doldurdu.

Türkiye genelinden en yetenekli sporcuların katıldığı Genç A/B Okullararası Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Aydınlı gençler birbiri ardına gelen şampiyonluklarla Aydın'a gurur yaşattı. Sude Naz Bayar, 100 metre yarışında sergilediği 12.32 saniyelik müthiş performansıyla Türkiye Şampiyonu oldu. Kadınlar 100 metre engelli branşında milli sporcu Öykü Ceylin Tekdal, 13.68'lik dikkat çekici süresiyle Türkiye Şampiyonu olarak bir başka başarıya imza attı. 10 metre engelli yarışında mücadele eden bir diğer milli sporcu Koray Uygun, uluslararası standartlara yaklaşan 13.09'luk derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Yüksek atlama branşında yarışan İremsu Zeybek, Genç Bayanlar B kategorisinde gösterdiği azimle Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. 400 metre yarışında ter döken Nedim Ege Er, 50.17'lik süresiyle Türkiye dördüncüsü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden alınan derecelerle ilgili yapılan açıklamada, "Gençlerimizin azimle ve disiplinle çalışmasının karşılığını alması, bizleri son derece mutlu etti. Bu şampiyonada bir kez daha gördük ki azim ve çok çalışma, her zaman meyvesini verir. Sporcularımızı ve onları büyük bir özveriyle hazırlayan antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN