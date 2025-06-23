Aydınlı Sporcular Gaziantep'te Altın Madalya Kazandı

Gaziantep'te düzenlenen okul sporları Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gaziantep'te düzenlenen Okul Sporları Paralimpik Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'a iki Türkiye şampiyonluğu geldi. Görme Engelliler Yıldızlar kategorisinde yarışan Hamza Yavuz Güdücü, 50 metre serbest stil yarışında Türkiye Şampiyonu oldu.

Görme Engelliler Gençler kategorisinde yarışan Yaman Rüzgar Kızılet 50 metre kelebek, 100 metre kurbağalama, 50 metre serbest, 200 metre ferdi karışık ve 100 metre sırtüstü stillerinde Türkiye Şampiyonluğu elde etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Milli sporcularımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN