Aydınlı Sporcular Gaziantep'te Altın Madalya Kazandı

Aydınlı Sporcular Gaziantep'te Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular görme engelliler kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldular.

Gaziantep'te düzenlenen okul sporları Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gaziantep'te düzenlenen Okul Sporları Paralimpik Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'a iki Türkiye şampiyonluğu geldi. Görme Engelliler Yıldızlar kategorisinde yarışan Hamza Yavuz Güdücü, 50 metre serbest stil yarışında Türkiye Şampiyonu oldu.

Görme Engelliler Gençler kategorisinde yarışan Yaman Rüzgar Kızılet 50 metre kelebek, 100 metre kurbağalama, 50 metre serbest, 200 metre ferdi karışık ve 100 metre sırtüstü stillerinde Türkiye Şampiyonluğu elde etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Milli sporcularımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.