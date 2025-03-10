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Aydınlı Sporcular Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'nda Öne Çıktı

Aydınlı Sporcular Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'nda Öne Çıktı
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İstanbul'da düzenlenen Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Koray Uygun Heptatlon'da Türkiye şampiyonu, Tuana Akgün ise Pentatlon'da Türkiye 2.si oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen en yetenekli sporcuların kıyasıya yarıştığı organizasyonda, Aydın' temsil eden sporcular performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

Aydınlı genç yeteneklerden Koray Uygun, Heptatlon branşında Türkiye şampiyonu olarak zirveye adını yazdırdı. Heptatlon disiplininde 60 metre engelli, 60 metre düz koşu, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama, sırıkla atlama ve 1000 metre koşusu gibi zorlu etapları başarıyla tamamlayan Koray, gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye 1.si olmayı başardı.

Bunun yanı sıra Aydın'ı başarıyla temsil eden bir diğer sporcu Tuana Akgün, Pentatlon branşında Türkiye 2.si olarak büyük bir başarıya imza attı. 60 metre engelli, gülle atma, yüksek atlama ve 800 metre koşusu gibi farklı disiplinlerde mücadele eden Tuana, üstün performansıyla podyumda yer alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımız Koray Uygun ve Tuana Akgün'ü yürekten tebrik ediyoruz. Çalışmalarının karşılığını Türkiye çapında aldıkları bu büyük başarı, disiplinli antrenmanlarının ve azimli mücadelenin en büyük göstergesidir. Antrenörlerimizi, sporcularımızı ve onların ailelerini de bu süreçte gösterdikleri özverili destekleri için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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