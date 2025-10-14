Haberler

Aydınlı Sporcular Bulgaristan'dan Madalya İle Döndü

Aydınlı Sporcular Bulgaristan'dan Madalya İle Döndü
Güncelleme:
Aydınlı sporcular, Bulgaristan'ın Sliven kentinde düzenlenen International Acro Tournament Stefka Spasova yarışmasında toplamda 5 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Aydınlı sporcular Bulgaristan'ın Sliven kentinde düzenlenen International Acro Tournament Stefka Spasova yarışmasından madalya ile döndü.

Trio 11-16 kategorisinde yarışan Beren Kurtaran, Ada Eylül Bülbül ve Azra Canpolat, sergiledikleri performanslarla 3 madalya (altın, gümüş ve bronz) kazandı. Kadın Çift "Aspire" kategorisinde mücadele eden Teona Fırat ve Beren Kurtaran gümüş madalya, Erkek Çift 8-14 kategorisinde yer alan Furkan Sehim ve Jan Kemal Günal ise altın madalya elde etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başarılı sporcuları tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
