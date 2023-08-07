Aydınlı Sporcular Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Konya'da düzenlenen Turkcell Türkiye U16-U18 Atletizm Şampiyonası'nda başarılı olan Aydınlı sporcular, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye ve Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı. Saadet Öztürk, Koray Uygun, Talha Gülnihal, Necati Akdın, Rojda Çakmak ve Baturalp Bostan, Sivas'ta yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda yarışacak.

Geçtiğimiz gün Konya'da düzenlenen Turkcell Türkiye U16-U18 Atletizm Şampiyonası'na damga vuran Aydınlı sporcular, Balkan turnuvalarında Aydın'ı ve Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Turkcell Türkiye U16-U18 Atletizm Şampiyonası, Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinde birçok sporcunun ter döktüğü şampiyonaya ise Aydınlı sporcular damga vurdu. Şampiyonada elde ettikleri başarıları ile dikkatleri üzerine çeken başarılı atletler, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye ve Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı. Turnuvada ter döken Saadet Öztürk 100 metre branşında 12.22 derecesiyle Türkiye birincisi oldu. Aynı şampiyonada Koray Uygun 100 metre engelli branşında 13,08 ile Türkiye birincisi, Talha Gülnihal, 110 metre engelli branşında 14.11 ile Türkiye şampiyonu oldu. Necati Akdın, 110 metre engelli branşında Türkiye ikincisi, Rojda Çakmak, 3 adım atlama branşında Türkiye ikincisi, Baturalp Bostan 200 metre branşında Türkiye üçüncüsü oldu. Elde edilen başarılı sonuçların ardından Aydınlı 6 sporcu, Sivas'ta düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Başarılı sporcuları kutlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Aydın ilimizdeki genç atletlerimizin Konya'da elde ettiği başarılar bizleri gururlandırdı. 2 Eylül'de Sivas ilinde yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN