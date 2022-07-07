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Aydınlı sporcu Yusuf, Avrupa Finali'ne yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aydınlı sporcu Yusuf, Avrupa Finali'ne yükseldi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Yusuf Bozkaş, geçtiğimiz gün Kudüs'te düzenlenen Avrupa U18 Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Avrupa Finali'ne yükseldi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Yusuf Bozkaş, geçtiğimiz gün Kudüs'te düzenlenen Avrupa U18 Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Avrupa Finali'ne yükseldi.

Dünya genelindeki en iyi atletleri bir araya getiren Avrupa U18 Şampiyonası, Avrupa Atletizm Birliği organizesinde Kudüs'te yapıldı. Şampiyona'da üç gün boyunca büyük bir mücadele yaşandı. Çok sayıda atletin boy gösterdiği şampiyonada Aydın'ı temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Yusuf Bozkaş ise şampiyonadan başarıyla döndü. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalarda Aydınlı genç sporcu, çekiç atma branşında 64.36 metrelik derece ile Avrupa Finalleri'ne yükseldi.

Genç sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarıların devamını dilerken, "Başarılı performansı ile finale yükselen sporcumuzu tebrik ediyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm gençlik Aydın Kudüs Spor Haberler

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