Aydınlı Sporcu Nefise Atalay, Süper Lig Şampiyonu Oldu

Aydınlı sporculardan Nefise Atalay, Türkiye Şampiyonu unvanıyla katıldığı şampiyonada Süper Lig şampiyonu olarak hemşehrilerini gururlandırdı.

Aydın'da Muaythai dalında başarılı sporculardan Nefise Atalay, 2023 Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda ilk dörde girenlerin Avrupa Şampiyonası'na katılmak için tekrar mücadele ettiği ligde başarılı bir sonuç elde elde ederek hemşehrilerini bir kez daha gururlandırdı. 57 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak şampiyonada yer alan Atalay, rakiplerini tek tek geride bırakarak Süper Lig Şampiyonu oldu. Atalay bu başarı ile 2024 Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Atalay, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - AYDIN