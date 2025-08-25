Aydınlı Sporcu Habib İslam Kurt, Türkiye İkincisi Oldu

İzmir'de düzenlenen atletizm Türkiye şampiyonasında başarılı performans ortaya koyan Aydınlı sporcu Habib İslam Kurt, Türkiye ikincisi oldu.

U23 ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası, İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Aydın'ı temsil eden Habib İslam Kurt ise performansıyla dikkat çekti. Aydınlı genç sporcu çekiç atma branşında elde ettiği dereceyle Türkiye ikincisi oldu. Başarılı sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Şampiyonada ortaya koyduğu azim ve mücadeleyle dikkat çeken Kurt, elde ettiği bu derece ile hem ilimizin hem de ülkemizin atletizm alanındaki başarısına katkı sağladı. Sporcu, yoğun antrenman süreci ve disiplinli çalışmasının karşılığını bu önemli dereceyle taçlandırdı. Habib İslam Kurt'un bu başarısı, ilimizdeki spor altyapısının ve gençlerimize verilen desteğin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Sporcumuzun daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN