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Aydınlı Sporcu Erdem Günay Atacan Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan 3 Madalya İle Döndü

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Erdem Günay Atacan, Antalya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndü. Atacan, 100 metre kurbağalama kategorisinde birinci, 100 metre kelebek kategorisinde ikinci ve 100 metre serbest stilde üçüncü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Erdem Günay Atacan, Antalya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndü.

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden çok sayıda özel sporcunun katıldığı şampiyonada Aydın'ı temsil eden Didimli sporcu Erdem Günay Atacan, şampiyonadan başarılarla döndü. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Atacan, rakiplerine karşı üstün bir başarı sergileyerek, 100 metre kurbağalama kategorisinde birinci, 100 metre kelebek kategorisinde ikinci ve 100 metre serbest stilde üçüncü oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, şampiyonadan 3 madalya ile dönen özel sporcuyu tebrik ederek, başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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