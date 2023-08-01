Aydınlı sporcu Burcu İldem Gerçekden Avrupa ikincisi oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'na damga vuran Aydınlı sporcu Burcu İldem Gerçekden, aldığı başarılı derecelerle Avrupa ikincisi oldu.

Avrupa Halter Şampiyonası Romanya'nın Bükreş kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya Türk Milli Takımı adına kız ve erkeklerden toplam 23 sporcu katıldı. Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 17 yaşındaki Aydınlı Burcu İldem Gerçekten ise Genç Bayanlar 76 kiloda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil etti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada Gerçekden, koparmada 92, silkmede 116 olmak üzere toplamda 208 kiloluk derecelerle Avrupa ikincisi oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporcuların ve antrenörlerin emeğini takdir ederek "Madalya alan sporcularımızı, kendilerini yetiştiren kulüp antrenörlerini, kulüplerini ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Türk halterinin gelecek vaat eden isimlerinden biri olan Burcu İldem Gerçekden, başarılı performansıyla göz doldururken, Milli Takım adına da önemli bir başarıya imza atmış oldu. Ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil eden genç haltercimiz Burcu İldem Gerçekden'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - AYDIN