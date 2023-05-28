Aydınlı Kick Boksçular Dünya Şampiyonu Oldu

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nden 2 kick boks sporcusu dünya şampiyonu oldu. Türkiye'nin ev sahipliğinde 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen, 42 ülkeden yaklaşık 5 bine yakın idareci, hakem, antrenör ve sporcuların katılımı ile 8 ring, 14 Tatemi olmak üzere toplamda 22 müsabaka arenasında gerçekleştirilen 8. Uluslararası Dünya Kick Boks Kupası'nda Aydınlı çocuklar 2 altın madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nden 2 kick boks sporcusu dünya şampiyonu oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen, 42 ülkeden yaklaşık 5 bine yakın idareci, hakem, antrenör ve sporcuların katılımı ile 8 ring, 14 Tatemi olmak üzere toplamda 22 müsabaka arenasında gerçekleştirilen 8. Uluslararası Dünya Kick Boks Kupası'nda Aydınlı çocuklar 2 altın madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

8. Uluslararası Dünya Kick Boks Kupası (Türkish Open) müsabakalarına kısıtlı imkanlarla katılan Germencik'e bağlı Ortaklar Mahallesinde faaliyetini sürdüren Yeşinler Spor Kulübü Sporcusu 4 çocuk 2 altın madalya ve 2'de bronz madalya ile döndü. Türkiye için büyük prestij olarak kabul edilen dünya şampiyonasında Türk Sporcuların elde ettiği başarılar ise gurur kaynağı oldu. 11 yaşındaki Gülistan Durmuş ve Baran Tekin, 28 kilo müsabakalarında yabancı rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı. 3 etaplı gerçekleştirilen ve farklı illerde yapılan şampiyonalarda Türkiye şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü gibi derece elde Evin Tekin ve Berat Tekin isimli sporcular da büyük gurur kaynağı oldu.

Şampiyonların Antrenörü İsmail Yeşin, sporcularının kısıtlı imkanlara rağmen bu muhteşem başarıya imza attıklarını, şu ana kadar kendilerine destek veren herkese çok teşekkür ederek eğer ellerinden tutan olursa başarılarının artarak devam edeceğini belirtti. Yeşin: "Çocuklarımız şu an başarıdan başarıya koşuyorlar. 4 çocukla katıldığımız dünya şampiyonasından 2 birincilikle döndük. Ali İhsan beyin bize çok katkısı oldu. İnşallah bunun devamı gelecek. Çocuklarımız başarmaya devam edecek ve ilimize daha birçok madalya getirecek. İnşallah milli takıma da 2 sporcu vereceğiz" dedi.

Başarılı sporcuların önümüzdeki ay sonunda Mardin'de yapılacak olan Türkiye Kickboks Turnuvası müsabakalarına hazırlandıkları belirtildi. - AYDIN