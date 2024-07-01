Aydınlı hakem Ozan Gönen Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası finalinde görev aldı
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda, üst klasmanda görevlendirilen Aydınlı hakem Ozan Gönen, Fransa ile Yunanistan arasında oynanacak olan final maçında görev aldı. Uluslararası alanda tecrübesini kanıtlayan Gönen, turnuvanın en prestijli maçında, dünya gençlerinin en iyi takımlarının karşılaşacağı heyecan dolu bir atmosferde düdük çaldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 'Hakemimize kariyerinde başarılar diliyoruz' dedi.
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda, üst klasmanda görevlendirilen Aydınlı hakem Ozan Gönen, Fransa ile Yunanistan arasında oynanacak olan final maçında görev aldı.
Uluslararası alanda tecrübesini kanıtlayan Gönen, turnuvanın en prestijli maçında, dünya gençlerinin en iyi takımlarının karşılaşacağı heyecan dolu bir atmosferde düdük çaldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Hakemimize kariyerinde başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN