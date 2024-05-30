Aydınlı Genç Sporcudan Dünya Şampiyonluğu

Aydın'da lise öğrencisi 17 yaşındaki Şevval Çeltik, Aydın'a dünya şampiyonluğu kazandırdı. Hem tekvandoda hem de kick boksta milli sporcu olan Şevval son müsabakada aldığı 2 altın 1 gümüş madalya ile Aydın'ın göğsünü kabarttı.

İstanbul'da 15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında 42 Ülkeden 3001 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen, 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası müsabakalarında katıldığı 3 kategoride 2 altın 1 gümüş toplam 3 madalya kazanan Şevval Çeltik hedefinin 2028 ve 2032 olimpiyatlarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak olduğunu söyledi.

Aynı zaman diliminde gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Oyunları Kick Boks Şampiyonası'nda katılarak adeta fırtına gibi esen ve Türkiye adına yarışan Milli Sporcu Şevval Çeltik, her iki Uluslararası organizasyonda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya ile erişilmesi güç bir rekora imza attı. - AYDIN