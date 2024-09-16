Aydınlı Dağcılar Uyluk Tepe'ye Tırmandı

Aydınlı profesyonel dağcılar, Batı Torosların en yüksek ikinci zirvesi olan Uyluk Tepe'ye tırmandı. 3 bin 425 metrelik zirveye ulaşan dağcılar, altlarında uzanan vadilerdeki yörük çadırlarının manzarasını da görme fırsatı buldu.

Adı, mitolojik kökenlere dayandırılan ve güç, kudret olarak sembol edilen Taurus (boğa) ile ilişkilendirilen Toros Dağları'ndaki Uyluk Tepe, profesyonel dağcılara ev sahipliği yaptı. Batı Torosların en yüksek ikinci zirvesi olan Uyluk Tepe'ye tırmanan Aydın Dağcılık Spor Kulübü (AYDAK) üyeleri, zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek zirveye ulaştı.

Etkinlikle ilgili paylaşım yapan Aydın Dağcılık Spor Kulübü, açıklamasında "Akdağ Uyluk Tepe zirvesi tırmanışımız için Aydın'dan 18.30 civarında hareket ettik. 00.30 civarında Gömbe Yaylası'na ulaşarak, gecenin kör karanlığında çadırlarımızı kurduk. Birkaç saatlik uyku ve dinlenmenin ardından 04.00'te tırmanışa başladık. Kayalık ve çarşak bir rotadan yaklaşık 4 saatlik bir tırmanışla 3 bin 425 metre rakımlı Akdağ Uyluk Tepe zirvesine ulaştık. Hava durumu oldukça iyiydi. Zirveden bir sonraki günkü hedefimiz ise Kızlarsivrisi Dağı'nı ve bölgedeki diğer önemli zirveleri görmek mümkün oldu. Bir saat kadar zirve keyfi yaşadıktan sonra farklı ve maceralı bir inişle öğle saatlerinde kamp alanımıza döndük. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN