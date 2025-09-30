Haberler

Aydınlı Boksörler U19 Avrupa Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Aydınlı Boksörler U19 Avrupa Şampiyonası'nda Mücadele Edecek
Aydınlı boksörler Simge Bekler ve Tevfik Akkaş, Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenecek U19 Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli forma ile mücadele edecek.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen U19 Gençler Avrupa Boks Şampiyonası, 30 Eylül - 9 Ekim 2025 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde gerçekleştirilecek. Şampiyonada Türkiye'yi ve Aydın'ı temsilen mücadele edecek Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Boks Milli Takımı kafilesinde Aydınlı sporcular Simge Bekler ve Tevfik Akkaş da yer alırken, başarılı sporcular şampiyonluk için ringe çıkacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Ülkemizi ve ilimizi temsilen şampiyonada mücadele edecek olan sporcularımız Simge Bekler ve Tevfik Akkaş'a Erkek ve Kadın Milli Takımlarımıza ile teknik ekiplerimize İl Müdürlüğümüz olarak başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
