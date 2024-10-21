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Aydınlı Boksörler Dünya Şampiyonası İçin Karadağ'a Uçtu

Aydınlı Boksörler Dünya Şampiyonası İçin Karadağ'a Uçtu
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Tevfik Akkaş ve İbrahim Alp Bakır, Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Karadağ'a hareket etti. 22 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında ringe çıkacak sporcular, madalya hedefliyor.

Aydınlı milli boksörler Tevfik Akkaş ve İbrahim Alp Bakır, Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Karadağ'a hareket etti.

Milli Takım Baş Antrenörü Yavuz Kılıç'ın liderliğinde şampiyona için Budva'ya uçan sporcular, 22 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında altın madalya için ringe çıkacak. Tevfik Akkaş 51 kg kategorisinde, İbrahim Alp Bakır ise 60 kg kategorisinde mücadele edecek. Sıkı hazırlık dönemleri ve geçmişteki yarışmalardan kazandıkları deneyimler ile her iki boksör şampiyonada en iyi sonuçları elde etmeyi hedefliyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şampiyonada ülkemizi temsil edecek sporcularımıza ve antrenörümüze başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Etkinlikler Milli Takım Türkiye Karadağ Yaşam Dünya Spor

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