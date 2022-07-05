Aydınlı Baran, Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydınlı Baran, Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Aydınlı Baran, Türkiye Şampiyonu oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Baran Tetik, geçtiğimiz gün Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Minikler Point Fighting Şampiyonası'ndan Türkiye Şampiyonluğu ile döndü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Baran Tetik, geçtiğimiz gün Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Minikler Point Fighting Şampiyonası'ndan Türkiye Şampiyonluğu ile döndü.

Milli Takım kadrosunun şekillendiği, Türkiye Kick Boks Minikler Point Fighting Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde gerçekleştirilirken, iki gün süren şampiyonada büyük bir mücadele yaşandı. 78 ilden 4 bin 850 sporcunun boy gösterdiği şampiyonada Aydın'ı temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Baran Tetik ise şampiyonadan başarıyla döndü. Kıyasıya mücadelelere sahne alan müsabakalarda Aydınlı genç sporcu, 28 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Genç sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu başarıların devamını dilerken, "Türkiye Şampiyonu olan sporcumuzu yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kick Boks Kocaeli Türkiye Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title