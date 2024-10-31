Aydın Yurtlarında Satranç Turnuvası Heyecanı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtları arasında yapılan satranç turnuvasında, öğrenciler şampiyonluk için mücadele etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan üniversiteli gençler konaklamanın yanı sıra açılan çeşitli kurslarla ve düzenlenen söyleşilerle de kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın GSB Yurtlarında kalan gençlerin katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda satranç turnuvası düzenlendi. Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri turnuvaya yoğun ilgi gösterirken, gençler hamlelerini şampiyonluk için yaptı. Strateji ve rekabet dolu anların yaşandığı turnuva sonunda şampiyon olan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Konu ile ilgili Aydın GSB Yurtları'ndan yapılan paylaşımda "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü İl İçi Yurtlar Arası Satranç Turnuvası büyük bir heyecanla gerçekleşti. Öğrencilerimizin zeka dolu hamleleriyle renklenen bu turnuvada, strateji ve rekabet dolu anlar yaşandı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN