Aydın Yaz Spor Okulları'nda Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, yaz spor okullarına katılan öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Aydın'ın 17 ilçesinde verilen eğitimler devam ederken, spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara 40 branşta eğitimler veriliyor. Ayrıca yaz mevsimi boyunca çeşitli aktiviteler de düzenlenirken, gençler spor dolu bir yaz geçiriyor. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Yaz Spor Okullarımızla çocuklarımız hem eğleniyor hem de sporla büyüyor. Çocuklarımız tatili sporla değerlendirirken sağlıklı yaşamın da temellerini atıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN