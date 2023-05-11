Aydın Tokgöz: 'Türkiye'deki her kulübün ikinci takımı olmak istiyoruz'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ligden çekilmek zorunda kalan ve gelecek sezon maçlarını Mersin'de oynayacak olan Hatayspor, yeniden sahalara dönmek için çalışmalara başladı. Başkan Vekili Aydın Tokgöz, gelecek yılla ilgili çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki sezon inşallah Mersin'de maçlarımızı oynayacağız. Anlaşmak üzere olduğumuz futbolcularımız var. Bu süreçte 12-13 futbolcumuzu aramıza katacağız. Biz artık Türkiye'nin tamamının taraftarını istiyoruz. Yani Türkiye'deki her kulübün ikinci takımı olmak istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden 11 il büyük oranda etkilendi, 50 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından başta Hatayspor olmak üzere bölgede bulanan birçok kulüp ligden çekilmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de depremlerden dolayı stadı hasar alan Hatayspor'un gelecek yıl maçlarını Mersin'de oynayacağını açıkladı. Dün de 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı', Mersin'de oynandı ve Hatayspor'un yöneticileri de mücadeleyi izleyerek, oynayacakları sahayı ilk kez gördü.

"Gelecek yılla ilgili çalışmalarımız başladı"

Gelecek yılla ilgili yaptıkları çalışmaları İHA muhabirine değerlendiren Hatayspor Başkan Vekili Aydın Tokgöz, büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Takım da tam olarak o felaketin içinde kaldı. Hatta Hatay'da depremlerden etkilenen en büyük kurum biz olduk. Hatayspor; şehrimizin, ülkemizin önemli bir ismi, önemli bir takımı. Tabii yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Gelecek yılla ilgili çalışmalarımız da başladı. Önümüzdeki yıl oynamayı planladık. Önümüzdeki sezon inşallah Mersin'de maçlarımızı oynayacağız. Bununla ilgili burada bir tesisimizin ve antrenman sahamızın olması gerekiyordu ki onunla ilgili de eksikliğimizi Hazine ve Maliye Bakanımız ile TFF Başkanımız bize bir yer tahsis ettiler" diye konuştu.

"12-13 futbolcumuzu aramıza katacağız"

A takım futbolcularıyla sürekli irtibatlı olduklarını kaydeden Tokgöz, "Birçok oyuncumuzu kiralık verdik. Devam edeceğimiz futbolcularımızı kira süresi bitince antrenmanlara çağıracağız. Tabii eksiklerimiz çok. Bizden ayrılan arkadaşlarımız oldu. Sözleşmesi biten arkadaşlarımız oldu. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Anlaşmak üzere olduğumuz futbolcularımız var. Bu süreçte 12-13 futbolcumuzu aramıza katacağız. Bu süreçte bizde başlamış durumda" şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki her kulübün ikinci takımı olmak istiyoruz"

Mersin Stadyumu'nun çok iyi olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Tokgöz, "Ortam çok güzel. Tabii bu ortamı özlemişiz. Şu sahada olmak gerçekten gurur verici. Benim gözlerim doldu. En son bıraktığımız maç, Kasımpaşa maçı. O maçtan sonra ilk defa ben bir sahaya geliyorum, ilk defa maç izliyorum, ilk defa çimlere basıyorum. Benim için bu çok duygusal bir an. Bizim stadımız da bu stada benziyor olmasından dolayı çok yabancılık çekmeyeceğiz. Zaten Hatay'dan da Mersin'e çok sayıda Hataylı depremzede geldi. Bu bizim için önemli ama biz artık Türkiye'nin tamamının taraftarını istiyoruz. Yani Türkiye'deki her kulübün ikinci takımı olmak istiyoruz. Burada sadece Hatay'daki Mersinliler ya da Mersin'deki Hataylıların değil, tüm illerimizin, 85 milyonun takımı olmak istiyoruz. Biz inşallah yapılanmamızı tamamladıktan sonra yeniden şehrimize dönüp, yine kendi evimizde oynamak istiyoruz. Ancak biz burayı da benimsemiş durumdayız. Önümüzdeki yılı burada hep birlikte güzel geçireceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN