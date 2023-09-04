Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, stoper Köksal Ayaydın'ı transfer etti

TFF 3. Lig'te mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, sezon öncesinde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, 3. Lig ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor'da forma giyen 23 yaşındaki genç ve başarılı stoper Köksal Ayaydın'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK'da, yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Kadro yapılanması için çalışmalarında da hız kesmeyen yeşil beyazlı ekip, yaptığı transferlerle de kadrosunu güçlendirdi. Şampiyonluk ve 2. Lig parolasıyla yeni sezona hızlı giriş yapmak isteyen Efeler temsilcisi, son transferiyle de defansına takviye yaptı. Bu çerçevede yeşil beyazlı ekip, 3. Lig ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor'da forma giyen 23 yaşındaki genç ve başarılı stoper Köksal Ayaydın'ı renklerine bağladı.

Transferin ardından açıklama yapan Efeler 09 SFK yönetimi, yaptığı açıklamada "TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'müz, transfer çalışmaları çerçevesinde geçen sezon 3. Lig ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor'da forma giyen 23 yaşındaki genç ve başarılı stoper Köksal Ayaydın'ı renklerine bağladı. Yeni sezonda Efe armamızın başarısı için mücadele edecek olan Köksal Ayaydın'a hoş geldin diyor, Efeler formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN