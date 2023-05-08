Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK Play-Off'a kalmayı garantiledi
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, Play-Off biletini almayı garantiledi.
Profesyonel liglerde tarihinin ilk sezonunu geçiren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'a kalmayı garantiledi. Grupta üst üste 4'üncü galibiyetini küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 6-1 yenerek alan yeşil-beyazlı ekip, bitime 2 maç kala Play-Off biletini resmen cebine koydu. Grupta 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Efeler 09, normal sezonun son 2 haftasını geçip ilk kez 2'nci Lig'e çıkmak için Play-Off etabına bilenecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor