Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, Amasyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

TFF 3. Lig, 2.Grupta mücadele eden Efeler 09 SFK, Amasyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek üç puanı aldı. Enescan Özdemir'in golüyle galip gelen Efeler 09 SFK, puanını 11'e çıkardı.

Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, Amasyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

TFF 3. Lig, 2.Grupta mücadelesini sürdüren Efeler 09 SFK, depalsmanda Amasyaspor'un konuğu oldu. Efeler 09 SFK 71. Dakikada Enescan Özdemir'in attığı gol ile rakibini 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Efeler 09 SFK bu sonuçla puanını 11'e çıkararak zirveden kopmadı. - AYDIN