Aydın spor haberleri | Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi heyecanı başlıyor Spor Haberleri Aydın haberleri: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin açılış maçında yarın Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u konuk edecek. Ligde ilk haftanın programı şöyle: Yarın: 13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel) 1 Ekim Cumartesi: 14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Hatay Merkez) 14.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent) 15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ- Spor Toto (Cengiz Göllü) 15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel) 16.00 Altekma-Arkas Spor (İzmir Atatürk) 17.30 Halkbank-Develi Belediyespor (Başkent) Spor Kaynak: AA / Süha Gür Fenerbahçe voleybol Sigorta Spor Haberler

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